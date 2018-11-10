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Dakika 9.05'te ATA'mızı andık

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, yerkürenin yetiştirdiği en büyük lider, büyük deha Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 80. yılını kendisine yakışır bir şekilde andık. Kocaelispor – Bayburt maçında da Ata’mız unutulmadı. Maç öncesi skorbordda Ata’mızın fotoğrafı üzerinde “Kalbin Yolu Bir” yazılıydı. Futbolcular maça “Fikirler Ölmez İzin Silinmez” pankartı ile çıktı. Ardından sahneyi hünerli ayaklar aldı. Futbolcular, teknik ekipler, binlerce taraftar İstiklal Marşı’nı gür bir sesle okurken tüyler diken diken oldu. Maçın 9. dakikası 5’inci saniyesinde tüm stat sessizliğe büründü ve 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Tüm ülke ve Dünya şunu bir kez daha anladı ki, Atatürk’ün fikirleri ilelebet yaşayacak, Türkiye Cumhuriyeti onun çizgisinden asla ayrılmayacak. Erdem ÖVÜÇ

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