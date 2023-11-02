Tır belediye otobüsüne çarptı : 9 yaralı

Kaza, Deniz Mahallesi D- 100 kara yolu geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda A.Ö. idaresindeki 59 AFC 755 plakalı tır, aynı yönde giden M.Y. hakimiyetindeki 41 AIG 560 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı. Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, otobüsteki 9 yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 9 yaralı ambulanslarla çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.