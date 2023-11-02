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/ 02 Kas 2023 - 19:43

Kocaeli'de 12 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan operasyonda 12 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili bir şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.