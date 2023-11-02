- 02 Kas 2023 - 20:48

TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA: İstanbul istikameti trafiğe kapandı

Kocaeli TEM Otoyolu'nda çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli TEM Otoyolu İstanbul istikametinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Birçok aracın karıştığı kazada sebebiyle trafik felç oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
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02 Kas 2023 - 20:48 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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