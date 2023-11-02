TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA: İstanbul istikameti trafiğe kapandı

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Kocaeli TEM Otoyolu İstanbul istikametinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Birçok aracın karıştığı kazada sebebiyle trafik felç oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapandı.