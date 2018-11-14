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Alev alev yanan kamyon için vatandaşlar seferber oldu 

Olay, Gebze'de TEM Otoyolu Muhallim Köy Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon seyir halindeyken, bir anda motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü kamyonu durdurarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Sürücünün yarımına koşan çevredeki vatandaşlar, bir yandan durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, diğer yandan da kendi imkanlarıyla araçta çıkan alevleri söndürmeye çalıştı. 
Çevredeki vatandaşların yangın tüpü ve su ile yaptıkları müdahaleye rağmen kontrol altına alınamayan alevler bir anda kamyonun ön kısmını sardı. Alev alev yanan kamyon daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sonrasında çekici ile yoldan kaldırılan kamyon kullanılamaz hale geldi.

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