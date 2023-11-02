TEM'deki zincirleme kazada yeni gelişme!
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 18 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İstanbul istikametinde 7 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, otoyol 2 saatin ardından trafiğe açıldı.
Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu geçişi Kapandere mevkiinde İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda, farklı noktalarda 18 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Çarpmanın şiddetiyle 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye götürüldü.
7 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapanırken 7 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınırken, kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı. 2 saatlik çalışmanın ardından trafik normal seyrine döndü.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
02 Kas 2023 - 21:38 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.