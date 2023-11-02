- 02 Kas 2023 - 23:00

Kocaeli'de sağanak yağış alt geçitleri göle çevirdi

Kocaeli'de sağanak yağış sebebiyle alt geçitler göle döndü. Trafik durma noktasına gelirken ekipler su tahliyesi gerçekleştirdi.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli'de etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan yağış sebebiyle alt geçitler göle döndü. Biriken su sebebiyle araçlar geçmekte zorlanırken trafik durma noktasına geldi. Belediye çalışanları hemen bölgeye intikal ederek tıkanan rögar kapaklarını temizledi. Daha sonra ekiplerce su tahliyesi yapıldı. Çalışmanın ardından trafik eski haline döndü. Ekipler gece boyu olumsuz duruma karşı teyakkuzda olduğunu belirtti.

02 Kas 2023 - 23:00 - Gündem

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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