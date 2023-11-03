Tırın belediye otobüsüne çarpması güvenlik kamerasına yansıdı
Derince ilçesinde tırın belediye otobüsüne arkadan çarpması neticesinde 9 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün Deniz Mahallesi D-100 kara yolu geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda A.Ö. idaresindeki 59 AFC 755 plakalı Ford marka tır, aynı yönde giden M.Y. hakimiyetindeki 41 AIG 560 plakalı BMC marka belediye otobüsüne arkadan çarptı. Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, otobüsteki 9 yolcu yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 9 yaralı ambulanslarla çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.
Kaza anı kamerada
Öte yandan güvenlik karmasına yansıyan kaza görüntülerde, seyir halindeki tırın yolcu almak için duran belediye otobüsüne arkadan çarptığı görülüyor.
03 Kas 2023 - 12:57 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Cengi̇z - Tır şöförü geç aksiyon almış
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.