- 03 Kas 2023 - 13:08

Eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonu: 5 tutuklama

Kocaeli merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 25 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah kaçakçılığının men ve takibine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Kocaeli ile birlikte 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 25 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 754 mermi, kuru sıkı tabanca, 4 tüfek, namlusuz tabanca, sürgüsüz tabanca, 2 icra yayı ve mili, horoz mekanizması, 6 namlu, namlu açmaya yarayan aletler, bıçak ve az miktarda narkotik madde ele geçirildi.

Olaya ilişkin 16 şüpheli ifadeleri sonrasında serbest bırakıldı. Adli makamlara sevk edilen 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli tutuklandı.
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03 Kas 2023 - 13:08 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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