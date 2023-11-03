Eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonu: 5 tutuklama
Kocaeli merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 25 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah kaçakçılığının men ve takibine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Kocaeli ile birlikte 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 25 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 754 mermi, kuru sıkı tabanca, 4 tüfek, namlusuz tabanca, sürgüsüz tabanca, 2 icra yayı ve mili, horoz mekanizması, 6 namlu, namlu açmaya yarayan aletler, bıçak ve az miktarda narkotik madde ele geçirildi.
Olaya ilişkin 16 şüpheli ifadeleri sonrasında serbest bırakıldı. Adli makamlara sevk edilen 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli tutuklandı.
03 Kas 2023 - 13:08 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.