Hastane savaş alanına döndü
Şırnak Cizre’de iki ailenin kavgası Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde devam etti. Acil servis adeta savaş alanına dönerken bilgisayarlar, tıbbi malzemeler büyük zarar gördü.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde sosyal medyada tartışan iki kişi Şah Mahallesi Sanayi Caddesi civarında karşılaştı. Sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İki kişi arasında çıktığı iddia edilen kavgaya her iki ailenin diğer fertleri de dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Çevik kuvvet ekiplerinin güçlükle kontrol altına aldığı kavgada yaralananlar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
ACİL SERVİSTE DEVAM ETTİ
Hastane acil servisinde karşılaşan kavgalı taraflar, yeniden bir birine saldırdı. Acil servis polikliniğinde ellerine geçirdikleri tıbbi malzemeler, sandalye, bilgisayarları bir birilerine fırlatan taraflar Acil Servis'i adeta savaş alanına çevirdi. Hastane polisi ve özel güvenliği olayı kontrol altına almakta zorlandı. Acil servisteki sağlık çalışanları ile tedavi için bulunan hastalar büyük panik yaşadı. Acil Servis büyük zarar gördüğü için gelen hastalar da başka hastanelere yönlendirildi.
“VANDALLIK İÇİNDE HİZMET BEKLENİYOR”
Olaylarla ilgili görüntüleri paylaşan Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği, “Yer, Cizre Devlet Hastanesi Acil Servis bankosu. Gördükleriniz bir film setinden değil! Burası bir savaş alanı değil. Burası şifa amaçlı hizmet veren bir hastane. Bu vandallık içerisinde hizmet etmemiz bekleniyor. Aylardır ‘e-cek a-cak' denerek hiç bir önlem alınmıyor” ifadeleriyle tepkisini gösterdi.
04 Kas 2023 - 18:36 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.