- 04 Kas 2023 - 18:36

Hastane savaş alanına döndü

Şırnak Cizre’de iki ailenin kavgası Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde devam etti. Acil servis adeta savaş alanına dönerken bilgisayarlar, tıbbi malzemeler büyük zarar gördü.

İhlas Haber Ajansı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde  sosyal medyada tartışan iki kişi Şah Mahallesi Sanayi Caddesi civarında karşılaştı. Sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İki kişi arasında çıktığı iddia edilen kavgaya her iki ailenin diğer fertleri de dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Çevik kuvvet ekiplerinin güçlükle kontrol altına aldığı kavgada yaralananlar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

ACİL SERVİSTE DEVAM ETTİ

Hastane acil servisinde karşılaşan kavgalı taraflar, yeniden bir birine saldırdı. Acil servis polikliniğinde ellerine geçirdikleri tıbbi malzemeler, sandalye, bilgisayarları bir birilerine fırlatan taraflar Acil Servis'i adeta savaş alanına çevirdi. Hastane polisi ve özel güvenliği olayı kontrol altına almakta zorlandı. Acil servisteki sağlık çalışanları ile tedavi için bulunan hastalar büyük panik yaşadı. Acil Servis büyük zarar gördüğü için gelen hastalar da başka hastanelere yönlendirildi.

“VANDALLIK İÇİNDE HİZMET BEKLENİYOR”

Olaylarla ilgili görüntüleri paylaşan Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği, “Yer, Cizre Devlet Hastanesi Acil Servis bankosu. Gördükleriniz bir film setinden değil! Burası bir savaş alanı değil. Burası şifa amaçlı hizmet veren bir hastane. Bu vandallık içerisinde hizmet etmemiz bekleniyor. Aylardır ‘e-cek a-cak' denerek hiç bir önlem alınmıyor” ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

# büyük, sağlık

04 Kas 2023 - 18:36 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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