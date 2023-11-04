CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda gerginlik
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı’nda delegeler arasında gerginlik yaşandı.
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın düzenlendiği Ankara Spor Salonu’nda delegelerin bulunduğu alanda, değişimciler ve genel merkez destekçilerinin bulunduğu kısımda gerginlik yaşandı. CHP eski milletvekili Turan Akdoğan’ın konuşması sonrası yaşanan gerginlik, salonda bulunan delegeler ve parti üyelerinin araya girmesiyle sona erdi.
04 Kas 2023 - 19:20 - Siyaset
Muhabir Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Aynen Böyle Olacak - Seçim bittiği an Ankara meydan muhaberesini seyredeceğine
Eroldemirbek - bir chp klasiği yiyin birbirinizi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.