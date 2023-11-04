- 04 Kas 2023 - 22:24

Ertuğrul Sağlam: "Tek bir amaç var, 15 yıllık özleme son verebilmek"

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamada, tek hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu belirterek, deplasmanda önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Kocaelispor deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Ligdeki direkt rakiplerimizden birini, deplasmanda iyi mücadele ederek, oyunun belirli bölümlerinde daha iyi oynayarak, böyle bir galibiyet almak bizi çok mutlu etti. İnşallah bu galibiyetin, bu üç puanın, bu oyunun, bu mücadelenin moraliyle haftaya içeride oynayacağımız Çorumspor maçını güzel bir şekilde geçmek istiyoruz. Tek bir hedef, tek bir amaç var, Süper Lig'e çıkmak, 15 yıllık özleme son verebilmek. Bundan sonraki süreç tabii bizim için daha zor olacak. Ama Allah'ın izniyle biz devre arasına böyle ligin ilk iki sırasında girersek, inşallah devre arasında da bazı mevkilerde kaliteyi arttırmaya ihtiyacımız var. İnşallah o takviyeleri de yaparsak daha da iyi bir takım olabiliriz" diye konuştu.

# Ertuğrul Sağlam, Göztepe, Kocaelispor, Trendyol

04 Kas 2023 - 22:24 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.842.230 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN mask
GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAK mask
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAK
125 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM İLANI mask
125 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM İLANI
T.C.KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2021/34 SATIŞ İLANI mask
T.C.KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2021/34 SATIŞ İLANI
Ertuğrul Sağlam: "Tek bir amaç var, 15 yıllık özleme son verebilmek" mask
Ertuğrul Sağlam: "Tek bir amaç var, 15 yıllık özleme son verebilmek"
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda gerginlik mask
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda gerginlik
Hastane savaş alanına döndü mask
Hastane savaş alanına döndü
Çöp kamyonu sürücüsüne silahlı saldırı! mask
Çöp kamyonu sürücüsüne silahlı saldırı!
Eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonu: 5 tutuklama mask
Eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonu: 5 tutuklama
Tırın belediye otobüsüne çarpması güvenlik kamerasına yansıdı mask
Tırın belediye otobüsüne çarpması güvenlik kamerasına yansıdı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL