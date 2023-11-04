Ertuğrul Sağlam: "Tek bir amaç var, 15 yıllık özleme son verebilmek"

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Kocaelispor deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Ligdeki direkt rakiplerimizden birini, deplasmanda iyi mücadele ederek, oyunun belirli bölümlerinde daha iyi oynayarak, böyle bir galibiyet almak bizi çok mutlu etti. İnşallah bu galibiyetin, bu üç puanın, bu oyunun, bu mücadelenin moraliyle haftaya içeride oynayacağımız Çorumspor maçını güzel bir şekilde geçmek istiyoruz. Tek bir hedef, tek bir amaç var, Süper Lig'e çıkmak, 15 yıllık özleme son verebilmek. Bundan sonraki süreç tabii bizim için daha zor olacak. Ama Allah'ın izniyle biz devre arasına böyle ligin ilk iki sırasında girersek, inşallah devre arasında da bazı mevkilerde kaliteyi arttırmaya ihtiyacımız var. İnşallah o takviyeleri de yaparsak daha da iyi bir takım olabiliriz" diye konuştu.