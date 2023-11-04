Ertuğrul Sağlam: "Tek bir amaç var, 15 yıllık özleme son verebilmek"
Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamada, tek hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu belirterek, deplasmanda önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Kocaelispor deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Ligdeki direkt rakiplerimizden birini, deplasmanda iyi mücadele ederek, oyunun belirli bölümlerinde daha iyi oynayarak, böyle bir galibiyet almak bizi çok mutlu etti. İnşallah bu galibiyetin, bu üç puanın, bu oyunun, bu mücadelenin moraliyle haftaya içeride oynayacağımız Çorumspor maçını güzel bir şekilde geçmek istiyoruz. Tek bir hedef, tek bir amaç var, Süper Lig'e çıkmak, 15 yıllık özleme son verebilmek. Bundan sonraki süreç tabii bizim için daha zor olacak. Ama Allah'ın izniyle biz devre arasına böyle ligin ilk iki sırasında girersek, inşallah devre arasında da bazı mevkilerde kaliteyi arttırmaya ihtiyacımız var. İnşallah o takviyeleri de yaparsak daha da iyi bir takım olabiliriz" diye konuştu.
04 Kas 2023 - 22:24 - Spor
Muhabir Ömer Lütfi Çelik
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.842.230 gösterim gerçekleşti.
ELEMAN ARANIYOR
Arnak Otomotiv Ticaret ve Ltd Şti'de ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE B SINIFI EHLİYETİ OLAN ŞÖFOR-TÜP DAĞITIM ELEMANLARI ALINACAKTIR DETAYLAR YÜZYÜZE GÖRÜ...0541 268 40 70 ARNAK OTOMOTİV TİCARET VE LTD ŞTİ'
İLAN VER-ELEMAN BUL
Hızlıca eleman bulmak mı istiyorsunuz? Tam yerindesiniz. İlanınızın burada ve basılı gazetemizde çıkmasını ister misiniz? İlan metninizi ilanservis...05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.