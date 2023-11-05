İki katlı evde yangın çıktı
Darıca ilçesinde iki katlı evde gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bulunan site içindeki iki katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı evden dumanların çıktığını gören site sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, evin içine dolan dumanı da tahliye etti. Yangının elektrik panosundan çıktığı ihtimali üzerinde durulurken, olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
05 Kas 2023 - 11:41 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.