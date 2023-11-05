- 05 Kas 2023 - 15:46

SULAR ALTINDA KALAN OTOPARKA İSU'DAN ANINDA MÜDAHALE

Şiddetli lodos denizi taşırdı, N-CITY Sahil Otoparkı sular altında kaldı. Gece boyunca bölgede nöbet tutan İSU Genel Müdürlüğü ekipleri şiddetli lodosun etkisini kaybetmesinin ardından otoparkta biriken suyu yeniden denize tahliye etti.

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Akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde şiddetini arttıran lodos, İzmit Körfezi'nde denizin taşmasına neden oldu. Özellikle N-CITY Sahil otoparkı bölgesinde dalgalarla birlikte sahil kesimlerinde de su birikintileri oluştu.Bazı bölgelerde dalgalar bir metre yüksekliğe ulaştı.

Deniz Kumu ve Yosunlar Mazgalları Tıkadı

Şiddetli lodosun etkisiyle yükselen dalgalar sahil șeridini așarak N-CITY Sahil Otoparkının denize yakın kesimlerini sular altında bıraktı. Dalgalar ile birlikte gelen deniz kumu ve yosunlar, otopark içinde bulunan mazgalları tıkaması sebebiyle mazgallarda tahliye gerçekleşmedi fakat gece boyunca bölgede nöbet tutan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri lodosun etkisini kaybetmesiyle vakit kaybetmeden tıkanan mazgalları temizledi. Kurulan motopomplar aracılığı ile otoparktaki biriken su yeniden denize tahliye edildi.
# oldu, Büyükşehir Belediyesi

05 Kas 2023 - 15:46 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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