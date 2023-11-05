SULAR ALTINDA KALAN OTOPARKA İSU'DAN ANINDA MÜDAHALE

Akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde şiddetini arttıran lodos, İzmit Körfezi'nde denizin taşmasına neden oldu. Özellikle N-CITY Sahil otoparkı bölgesinde dalgalarla birlikte sahil kesimlerinde de su birikintileri oluştu.Bazı bölgelerde dalgalar bir metre yüksekliğe ulaştı.

Deniz Kumu ve Yosunlar Mazgalları Tıkadı

Şiddetli lodosun etkisiyle yükselen dalgalar sahil șeridini așarak N-CITY Sahil Otoparkının denize yakın kesimlerini sular altında bıraktı. Dalgalar ile birlikte gelen deniz kumu ve yosunlar, otopark içinde bulunan mazgalları tıkaması sebebiyle mazgallarda tahliye gerçekleşmedi fakat gece boyunca bölgede nöbet tutan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri lodosun etkisini kaybetmesiyle vakit kaybetmeden tıkanan mazgalları temizledi. Kurulan motopomplar aracılığı ile otoparktaki biriken su yeniden denize tahliye edildi.