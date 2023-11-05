- 05 Kas 2023 - 16:33

Kötü koku vatandaşı sokağa döktü: Büyükşehir ve Valiliğe çağrıda bulundular

Başiskele ilçesinde vatandaşlar kötü koku ve atık sular yaydığını öne sürdüğü geri dönüşüm fabrikalarına tepki gösterdi. Sloganlar eşliğinde yürüyen kalabalık, fabrikanın duvarına maske asarak protesto etti.

Cihat Polat
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Başiskele Vezirçiftliği Fakülte Caddesi üzerinde toplanan vatandaşlar bölgedeki fabrikaların kansere neden olduğunu ve kötü koku nedeniyle yaşayamadıkları için Polen Kimya önünde toplandılar. Maske takan vatandaşlar ıslıklar ve “Kanser Olmak İstemiyoruz” sloganları eşliğinde yürüyüş yaptı. İsyan eden halkın sesini mahalle muhtarları duyurdu. Açıklamaların ardından vatandaşlarda söz alarak sorun çözülmezse AKP’ye oy yok dediler. Sloganlar eşliğinde dağılan halk fabrikanın duvarına maske astı.

BAKANLIK, VALİLİK, BÜYÜKŞEHİR BİR AN ÖNCE BU SORUN ÇÖZÜLMELİ
Kötü kokudan mahallelinin şikayetçi olduğunu söyleyen Vezirçiftliği Muhtarı Bahattin Aktepe, “Plansız tesislerin kurulması önce toprağımızı işgal etti, sonra yerleşim alanlarımızı yaşanılamaz hale getirdi. Pis kokulu, nefes alamaz hale geldi. 20 sene öncesine kadar çocuklarımızın girdiği balık tuttuğu serinlediğimiz deremiz sürekli, atık boşaltılan içinde canlı varlık kalmayan çöplüğe dönüştürüldü. Mahallemizde hepimizin bildiği gibi başta kanser olmak üzere birçok hastalık korkunç boyutta artış gösterdi. Günün tüm saatlerinde özellikle ise gece saatlerinde etrafa verdiği kötü koku ve zehirli gazlar çevre kirliğine neden oldu. Ne balkona çıkabiliyoruz ne de evimizin bahçesine oturabiliyoruz. Oklularımızda çocuklarımız kötü kokudan büyük sıkıntı yaşıyor. Yaklaşık 20 yıldır tüm platformlarda konuyu dile getiriyoruz, başvuru yapmadığımız kurum kalmadı. Buradan tüm yetkililere sesleniyorum. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Valiliği bir an önce bu sorun çözülmeli. Yerleşim alanları ile geri dönüşüm fabrikaları iç içe olmamalı. Acilen tedbir ve denetim alınmalı geri dönüşüm ve kimya tesisleri için uygun bir alan bulunup, bu bölgeden taşınmalı” dedi.

“RİCAMIZ HALK SAĞLIĞINI TEHDİT ETMEYECEK ŞEKİLDE ÜRETİMLERİN YAPILMASI”
Tepkisini dile getiren Muhtar Orhan Birdiroğlu “Yeşilyurt, Yaylacık, Mehmet Ağa, Kullar Yakacık, Ovacık, Fatih ve Paşadağ Mahallesine doğru yayılıyor. Lodosun etkisiyle bu koku tamamen Gölcük’e, İzmit Körfez’ine kadar geçmekte. Ben Büyükşehir Belediyesinden emekliyim, son aylarımı Çevre Koruma Daire Başkanlığında geçirdim. Bu kimyasal ve geri dönüşüm fabrikaları gazları genelde gece salıyor. Gece salınca nöbetçi şoför oluyor ben orada nöbetçi şoförlük de yaptım. İlgili 153 beni arıyor diyor ki; Orhan Birdiroğlu, hazır ol şikayet var, şu fabrika denetlenecek. Kalkıyorum hemen ilgili mühendisleri arıyorum, örnek veriyorum biri Körfez’de birisi Kartepe’de oturuyor. Ben ikisini alıp da olay yerine intikal edene kadar zaten gaz geçmiş oluyor. Sanayicilerden ricamız halk sağlığını tehdit etmeyecek şekilde üretimlerin yapılması” diye konuştu.

“HEP BERABER KANSER OLUYORUZ”
Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Tuncay Dündaroğlu ise, “Hep beraber kanser oluyoruz buna bir an önce önümüzdeki bütün büyüklerin el atması lazım. Kimse çoluğunu çocuğunu kaybetmek istemiyor” şeklinde konuştu.

“BAŞKAN VE VALİ BURAYA GELECEK”
Açıklamaların ardından isyan eden bir mahalleli “İbrahim Karaosmanoğlu nasıl açtıysa kapatmasını bilecek. Biz buarada 20 yıldır burada çekiyoruz. Yapmadığımız şey kalmadı. CİMER’e yazdım, Sağlık Bakanlığına, AFAD’a yazdım. Bir sonuç yok. O zaman O CİMER’i kapatsın,ya Ankara bizi duyacak ya duyacak bundan başka çare yok. “dedi bunun üzerine yanına gelen Muhtar Orhan Birdiroğlu’na dönen vatandaş “Biz yıllardır AKP’ye verdik bu hale gelmek için vermedik. Ben evimin camlarını kapattığımda nefes alamıyorum. Başkan buraya gelecek, Vali buraya gelecek. Boş boş konuşulmayacak."dedi

# oldu, sağlık, Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Başiskele, Kartepe, büyük, AKP

05 Kas 2023 - 16:33 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Mehmet öz. - Çevreye zarar vermeden ,zehir salmadan adam gibi herkes işini yapacak,sanayici ,sanayiciliğini bilecek.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Kasım 19:07
01

Hakan - Atık fabrikasıda olsa karşı gelmiyeceksin karşı gelirsen vatan haini olursunnn haberin ola kır dizini otur aşağıyaa iğnenin ucu azıcık bir yerinize değdimi kıçınızı yırtıyorsunuzzz

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 05 Kasım 17:25

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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