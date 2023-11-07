D-100'da yolculuk yapan atlar dörtnala koştu! Görenler şaşkına döndü!
Sakarya ve Kocaeli kesiminde D-100 kara yoluna çıkan atlar dörtnala koştu. Görenleri şaşkına çeviren anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
D-100 kara yolunun Sakarya ve Kocaeli kesiminde meydana gelen olayda, yola inen atlar dörtnala koşmaya başladı. Durumu fark eden sürücüler hız keserken atların yolda koşmasını saniye saniye cep telefonuyla kayda aldı. Bir süre yolun ortasında koşan atlar, daha sonrasında yol kenarındaki ağaçlık alana yöneldi. Vatandaşlar tarafından kayda alınan görüntülerde ise atların kara yolunun ortasında dörtnala koşması yer alıyor.
07 Kas 2023 - 13:44 - Gündem
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Amele - kontroldan çıkıp kaza yapmışlar mı yok . demek ki servis söforlerinden daha ustalar
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.