- 07 Kas 2023 - 13:44

D-100'da yolculuk yapan atlar dörtnala koştu! Görenler şaşkına döndü!

Sakarya ve Kocaeli kesiminde D-100 kara yoluna çıkan atlar dörtnala koştu. Görenleri şaşkına çeviren anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

D-100 kara yolunun Sakarya ve Kocaeli kesiminde meydana gelen olayda, yola inen atlar dörtnala koşmaya başladı. Durumu fark eden sürücüler hız keserken atların yolda koşmasını saniye saniye cep telefonuyla kayda aldı. Bir süre yolun ortasında koşan atlar, daha sonrasında yol kenarındaki ağaçlık alana yöneldi. Vatandaşlar tarafından kayda alınan görüntülerde ise atların kara yolunun ortasında dörtnala koşması yer alıyor.
# Sakarya

07 Kas 2023 - 13:44 - Gündem

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.851.688 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Amele - kontroldan çıkıp kaza yapmışlar mı yok . demek ki servis söforlerinden daha ustalar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Kasım 14:38

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN mask
GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAK mask
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAK
125 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM İLANI mask
125 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM İLANI
T.C.KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2021/34 SATIŞ İLANI mask
T.C.KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2021/34 SATIŞ İLANI
D-100'da yolculuk yapan atlar dörtnala koştu! Görenler şaşkına döndü! mask
D-100'da yolculuk yapan atlar dörtnala koştu! Görenler şaşkına döndü!
Kediyi tekmeleyerek öldürdü! mask
Kediyi tekmeleyerek öldürdü!
Kötü koku vatandaşı sokağa döktü: "Sorun çözülmezse AKP’ye oy yok" mask
Kötü koku vatandaşı sokağa döktü: "Sorun çözülmezse AKP’ye oy yok"
SULAR ALTINDA KALAN OTOPARKA İSU'DAN ANINDA MÜDAHALE mask
SULAR ALTINDA KALAN OTOPARKA İSU'DAN ANINDA MÜDAHALE
İki katlı evde yangın çıktı mask
İki katlı evde yangın çıktı
Ertuğrul Sağlam: "Tek bir amaç var, 15 yıllık özleme son verebilmek" mask
Ertuğrul Sağlam: "Tek bir amaç var, 15 yıllık özleme son verebilmek"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL