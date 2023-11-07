- 07 Kas 2023 - 22:13

Korkunç kazada hamile kadın ve çocuk hayatını kaybetti: 10 yaralı

Kocaeli D130 Karayolunda ters yola giren otomobilin, başka bir otomobille kafa kafaya çarpışmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Hamile kadın ve bir çocuk hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.

Anadolu Ajansı
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Kaza, Başiskele ilçesi D130 Karayolu İzmit İstikametinde meydana geldi. İddiaya göre, S.E.E. idaresindeki 34 HB 3302 Honda marka otomobil ters yöne girmesiyle yabancı uyruklu H.A. idaresindeki 41 AJR 709 plakalı Ford marka araçla kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen feci kazada 2 otomobil de paramparça oldu. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan bazı yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. 41 AJR 709 plakalı Ford marka araçta 6 çocuk 11 kişi olduğu öğrenildi. Kazada bir çocuk ve hamile kadın hayatını kaybetti. 5'i çocuk toplam 10 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yeri incelemesinin ardından cenazeler morga kaldırıldı.Kaza sebebiyle D130 Karayolu 2 buçuk saat boyunca kapalı kapandı, alternatif yollar ile araç geçişine kontrollü şekilde izin verildi. İncelemelerin ve araçların yoldan kaldırılmasının ardında yol trafiğe açıldı.

# sağlık, Araç, Başiskele

07 Kas 2023 - 22:13 - Asayiş

Muhabirler :  Anadolu Ajansı ,  İhlas Haber Ajansı

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