Cinayetle yargılanan abi kardeşin tutukluğunun devamına karar verildi
Gölcük ilçesinde yol verme kavgasında bir kişinin ölümü, 2 kişinin ise yaralanmasına ilişkin yargılanan abi kardeş tahliyelerini isterken, mahkeme heyeti tutukluluğun devamına karar verdi.
Olay, 20 Mayıs 2022 yılında Şehitler Mahallesi Malazgirt Caddesi 4429 Sokak'ta meydana geldi. Otomobilli ile seyir halinde olan Özkan Y. ile motosikletli Ömer A. arasında yol verme sebebiyle tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında iki şahıs kavga ederken, olayı çevredeki vatandaşlar ayırdı. Özkan Y. olay yerinden ayrılarak durumu abisi Özcan Y.'ye anlattı. Özcan Y., Ömer A.'ya telefonla ulaşarak konuşmak için adresini istedi. Adresi öğrenen Özcan Y., kardeşi Özkan Y. ve arkadaşı İ.S. ile Ömer A.'nın mahallesine gitti. Mahallede Ömer A., abisi Osman A. ve şahıslar arasında konuşma geçti. Hararetlenen konuşma önce tartışmaya sonra silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda Osman A. (36), eşi H.A. (32) ve kardeşi Ömer A. (30) silahla vurularak yaralandı. Diğer gruptan olan İ.S. ise bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Osman A. hayatını kaybetti. Polis ekipleri olaya karışan 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslardan Özkan Y. ile abisi Özcan Y. tutuklandı, diğerler şüpheliler ise serbest bırakıldı.
Tahliyelerini istediler
Osman A.'nın öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Özkan Y., abisi Özcan Y., tutuksuz sanık Gökhan Y., ölen Osman A.'nın kardeşi müşteki sanık Ömer A. ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
08 Kas 2023 - 16:26 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.853.536 gösterim gerçekleşti.
ELEMAN ARANIYOR
Arnak Otomotiv Ticaret ve Ltd Şti'de ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE B SINIFI EHLİYETİ OLAN ŞÖFOR-TÜP DAĞITIM ELEMANLARI ALINACAKTIR DETAYLAR YÜZYÜZE GÖRÜ...0541 268 40 70 ARNAK OTOMOTİV TİCARET VE LTD ŞTİ'
İLAN VER-ELEMAN BUL
Hızlıca eleman bulmak mı istiyorsunuz? Tam yerindesiniz. İlanınızın burada ve basılı gazetemizde çıkmasını ister misiniz? İlan metninizi ilanservis...05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.