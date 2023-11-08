- 08 Kas 2023 - 17:05

Tek tabut 2 acı: ÖLEN KADIN VE 3 AYLIK BEBEĞİ'NE SON YOLCULUK!

Kocaeli'de ters yöne giren otomobilin, 11 kişinin içinde bulunduğu araçla kafa kafaya çarpışması neticesinde hayatını kaybeden yabancı uyruklu kadın ve 3 aylık bebeği son yolculuklarına uğurlandı. Defnedilene kadar aynı tabutta taşınan anne ve çocuğun cenazeleri toprağa verildi. Öte yandan, otomobilin kazadan saniyeler önce ters istikamette seyir halinde olduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
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Kaza, dün akşam saatlerinde D-130 kara yolu İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters yönden giden Salih Erdem idaresindeki 34 HB 3302 otomobil ile yabancı uyruklu Hüseyin Elsaid hakimiyetindeki 41 AJR 709 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 41 AJR 709 plakalı otomobilde bulunan 11 kişiden Fatma Alzibid (30) ile 3 aylık kız bebeği Vetin hayatını kaybetti. Aralarında iki aracın sürücüsü ve 5 çocuğun bulunduğu 10 kişi de yaralandı. 34 HB 3302 otomobilde ise sürücüden başka kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yaralılardan Fatma Alzibid'in eşi Hüseyin Elsaid ile oğlunun hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 8 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Anne ve kızı aynı tabutta taşındı

Hayatını kaybeden kadın ve bebeği için Başiskele Barbaros Mahallesi Körfez Cami'de cenaze namazı kılındı. Anne ve kızının cenazeleri defnedilene kadar aynı tabutta taşındı. Cenazeler, kılınan namazın ardından Yeşilkent Mezarlığında toprağa verildi. Hüseyin Elsaid ve ailesinin Gölcük Çiftlik Mahallesi'nde ikamet ettikleri, gece akraba ziyaretine gittikleri sırada kazanın meydana geldiği kaydedildi.

Kazadan saniyeler öncesi kamerada

Öte yandan, kazadan saniyeler önce 34 HB 3302 Honda marka otomobilin ters istikamette seyir halinde olduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Bir başka güvenlik kamera görüntüsünde ise çarpışmanın şidettiyle araçlardan birinin savrularak bariyerlere çarptığı da görülüyor.

# Başiskele, Araç, kaza

08 Kas 2023 - 17:05 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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