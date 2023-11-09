Otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Sevindikli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan otomobil ile havalimanından aldığı yolcuları taşıyan servis minibüsü, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Çarpışmanın şiddettiyle servis minibüsü bariyerlere çarparak, devrildi. Kazada otomobildeki 2, servis minibüsündeki 3 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.