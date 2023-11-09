Otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde otomobil ile havalimanından aldığı yolcuları taşıyan servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle servis minibüsünün devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Sevindikli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan otomobil ile havalimanından aldığı yolcuları taşıyan servis minibüsü, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Çarpışmanın şiddettiyle servis minibüsü bariyerlere çarparak, devrildi. Kazada otomobildeki 2, servis minibüsündeki 3 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
09 Kas 2023 - 10:44 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eroldemırbek. - Yağmur sebebiyle kayganlasan yolda kaza olmaz .sen aracını havanin yol şart durumuna göre kullanacaksun sürücü hatasıdır.servusciler yetişsin diye hepsi THY pilot gibi araç kullanıyor.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.