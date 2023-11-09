- 09 Kas 2023 - 12:42

Kan donduran olay... Yeni doğan bebeği camdan attı!

Esenyurt'ta yeni doğum yapan bir kadın bebeğini market poşetine koyarak camdan sokağa attı. Polisler tarafından gözaltına alınmak istenen kadın "Size ne benim çocuğum değil mi?" diye tepki gösterdi.

İhlas Haber Ajansı
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İstanbul'un Esenyurt ilçesi Selahaddin Eyübbi Mahallesi'nde iddiaya göre, evde doğum yapan bir kadın komşularından market poşeti isteyerek bebeği poşete koyup bulunduğu evin camından sokağa attı.

Çocuğunu okula götüren bir adam sokaktan geçerken poşetten şüphelenip ağzını açtı. Adam poşeti açtığında yeni doğan bebekle karşılaşınca şoke oldu.

Polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme başlattırken sağlık ekipleri de bebeği hastaneye götürdü.

Polis ekipleri kadını bulmak üzere annenin evine gitti. Kadın kapıyı açmayarak “Size ne benim çocuğum değil mi?” diye polis ekiplerine tepki gösterdi. İkna çalışmalarının ardından kadın evinden alınarak karakola götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

"HİÇBİR ŞEY ÜZERİNDE YOKTU"

Bebeği poşet içinde sokakta gören İnan Ulutekin, “İki tane çocuğumu okula götürecektim. Tam o esnada bir ses geldi. Hayvan olduğunu düşündüm. Poşeti yırtıp baktım bir tane bebek. Sağ yaşıyordu. Bir tane abla gelip battaniyeyle sardı. Polislere haber verdik. Bebek ağlıyordu hiçbir şey üzerinde yoktu. Ambulansa koyduk gönderdik. Camdan çıkarmışlar atmışlar" dedi. 
# sağlık, oldu

09 Kas 2023 - 12:42 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

nusret - memleketin hali . almanya bu kadını kıskanıyor demek ki.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Kasım 14:23

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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