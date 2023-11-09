Su giderini temizlemek için çıktığı çatıdan düştü
Gebze ilçesinde su giderini temizlemek için çıktığı 4 katlı binanın çatı katından üzüm sarmaşığına ardından zemine düşen kişi yaralandı.
Kaza, Hürriyet Mahallesi 2031 Sokak’taki 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.B. yağmur suyu giderlerini temizlemek için binanın çatı katına çıktı. Çalıştığı esnada dengesini kaybeden T.B., aşağıdaki üzüm sarmaşığının dolandığı çardağa, ardından da beton zemine düştü. T.B.’yi fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan T.B., ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
09 Kas 2023 - 15:10 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.