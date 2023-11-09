Su giderini temizlemek için çıktığı çatıdan düştü

Kaza, Hürriyet Mahallesi 2031 Sokak’taki 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.B. yağmur suyu giderlerini temizlemek için binanın çatı katına çıktı. Çalıştığı esnada dengesini kaybeden T.B., aşağıdaki üzüm sarmaşığının dolandığı çardağa, ardından da beton zemine düştü. T.B.’yi fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan T.B., ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.