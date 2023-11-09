Hidayet Türkoğlu: “Hepsini canı gönülden kutluyorum”

“Çok iyi misafirperverlik yaptılar. Teşekkür ederiz”

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Kadın Milli Takım’ın Slovakya’yı 75-40 yendiği maçın ardından “Öncelikle gerek valimiz, büyükşehir ve İzmit Belediye Başkanımıza ayrıca teşekkür etmek isteriz. Milli takımımızı ağırlamak için ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. Amacımız kadın basketbolunun Türkiye geneline yayılması. Burada da çok iyi misafirperverlik yaptılar. Kadın basketbolumuz genç bir jenerasyon. Her geçen gün tecrübe kazanmaları kariyerleri açısından da, milli takım açısından da çok değerli. Hepsini canı gönülden kutluyorum. İnanıyorum ki deplasmandaki maçta da aynı özveriyle sahaya çıkıp oradan da galibiyetle ayrılacaklar” açıklamasında bulundu.

“Keşke daha fazla oynayabilselerdi”

Tuğçe Canıtez ve Bahar Çağlar Ökten’in basketbol kariyerini noktalamasıyla ilgili olarak ise Türkoğlu, “Türk kadın basketboluna çok önemli hizmetler ettiler. Tuğçe de, Bahar da keşke daha da oynayıp milli takımıza faydaları dokunsaydı. Ama bu zamana kadar yaptıklarından dolayı gurur duyuyoruz. İnanıyorum ki sevdikleri de, kadın basketbol severler de bu zamana kadarki performanslarından dolayı onlarla gurur duymuştur. Milli takıma verdikleri hizmetten dolayı çok teşekkür ederiz” diye konuştu.