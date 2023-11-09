Fatma Kaplan Hürriyet’ten Hidayet Türkoğlu’na çağrı!
A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın İzmit’te Slovakya ile oynadığı karşılaşma sürecinde ev sahipliği yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet halkın maça olan ilgisine dikkat çekerek, “Bütün milli maçların İzmit’te oynanmasını istiyoruz” dedi
Süper Lig’de kadın basketbol takımıyla mücadele eden, takımın oyuncusu ve başantrenörü milli takımda görev yapan İzmit Belediyespor’un en büyük destekçisi olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bütün milli maçların İzmit’te oynanmasını isteyerek Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’na çağrıda bulundu. Başkan Hürriyet, “Bugün çok güzel bir gün. Milli takımımızı ağırladık. Böyle bir maça ev sahipliği yapmak bizim için çok kıymetli. Özellikle İzmit Belediyespor kadın takımımızın kentte oluşturduğu hava, başarıları, kentin müthiş sahiplenmesiyle birlikte federasyondan hep milli maçlardan bir tanesini İzmit’e almasını rica ediyorduk. Çok şükür geçen dönem olduğu gibi bu dönemde de bir maçın İzmit’te oynanması mümkün oldu. Biz de ev sahipliği yapıyoruz. Ciddi bir çağrı da yaptık. Ki halkımızın bu maçlara ilgisini, salon sporlarına olan ilgisini de biliyoruz. Salon gösteriyor ki bu heyecanı en yürekten, en güzel şekilde halkımız paylaşıyor. Müthiş bir kalabalık müthiş bir heyecan var. Biz tabii bu maçta daha da gururlu ve mutluyuz. Hem başantrenörümüz Fırat Okul, hem de sporcumuz Ayşe Cora da milli takımda görev alıyor. Bizim için ayrı gurur. Daha keyifle izliyoruz. Takımız da başarılı maç çıkardı. Bu da çok güzel.
“Bütün maçların burada oynanmasını istiyoruz”
Buradan sayın federasyon başkanımıza, sayın Hidayet Türkoğlu’na da özellikle mesaj göndermek istiyorum. Salonu ve İzmit’in sahiplenmesini görüyorsunuz. İzmit’in basketbola ve kadın takımlarına olan ilgisini de herkes görüyor. Böylesine muhteşem bir atmosfer. Biz bütün maçların burada oynanmasını istiyoruz. Bu konuda herkese destek vermeye, sahip çıkmaya hazırız. Özellikle kadın basketbol olması, bizim de İzmit Belediyespor kadın basketbol takımının başarıları ortada. O yüzden de buradaki ilginin de sebebi çok büyük. İnşallah İzmit daha fazla milli maçlarda tercih ediliriz. Ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Kentimize sahiplenmeleri için teşekkür ediyoruz. Takımımıza büyük başarılar ve yolun sonunda şampiyonluk diliyoruz” sözlerini kaydetti.
09 Kas 2023 - 23:13 - Spor
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.