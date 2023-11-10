- 10 Kas 2023 - 17:57

Sahaya atlayan taraftara futbolcu tokadı

Kocaeli’de Süper Amatör Liginde oynanan müsabakada ortalık karıştı. Bir futbolcu takım arkadaşına saldıran taraftarı tokat darbesiyle yere serdi, ardından da tekme attı. O anlar anbean kameraya yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli Süper Amatör Lig A Grubu maçında Derincespor ile Arslanbey Organize Sanayispor karşıya geldi. Golsüz biten müsabakanın ardından statta gerginlik yaşandı. İki takımın futbolcuları karşı karşıya geldi. Sahaya atlayan bir taraftara Derincesporlu futbolcuya saldırmak istedi. Futbolcuyu ıska geçen taraftar, bir diğer Derincesporlu futbolcunun tokat darbesiyle yere yığıldı. Derincesporlu futbolcu, yerdeki taraftara ardından tekme atarken, rakip futbolcu da olaya yine tekme atarak dahil oldu. Yeşil sahanın boks ringine döndüğü anlar anbean kameraya yansıdı.

10 Kas 2023 - 17:57 - Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Itsavar - ARSLANBEY ORGANİZE HER MAÇ SIKINTI HERMAÇ KAVGA KÜFÜR LİG DEN MEN EDİN GİTSİN TARAFTARI İÇİN GEÇERLİ ZORBALIK VAR MOHTİLERİN YÜZ KARASI

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Kasım 19:58

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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