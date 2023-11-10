- 10 Kas 2023 - 21:26

Halk otobüsüne çarpan otomobil takla attı!

Darıca ilçesinde halk otobüsüne ardından da telefon kulübesine çarpan otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralanırken, çarpma anı otobüs içi kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
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Kaza, Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi Kıble Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. idaresindeki 34 NE 8501 plakalı otomobil, sokağa dönen T.B. hakimiyetindeki 41 J 4052 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Savrulan otomobil ardından telefon kulübesine çarparak takla attı. Kazada, otomobildeki S.E.T isimli yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan S.E.T. hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan çarpma anı otobüs içi kamerasın yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık

10 Kas 2023 - 21:26 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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