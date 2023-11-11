- 11 Kas 2023 - 11:44

Ukraynalı turist, kendisini gasp eden iki şüpheliyi arabayla ezerek öldürdü!

Antalya’nın Alanya ilçesinde kendisini silah zoruyla gasp eden motosikletli 2 şüpheliye aracıyla çarparak ölümlerine neden olan Ukraynalı turist ile hayatını kaybeden gasp şüphelileriyle bağlantısı olduğu ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı
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Olay, dün Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir otelin önüne yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yerleşik Ukraynalı turist D. C., aracıyla bekleme yaptığı esnada plakası olmayan motosiklet ile gelen M.O. ve E.B. isimli şüpheliler, iddiaya göre, silahı gösterip aracın camını açmasını istedi. D.C. ise bunu reddedince silahın kabzasıyla camı kıran şüpheliler, arabanın içerisinde bulunan çantayı vermesini istedi. Ukraynalı turistin çantayı vermemesi üzerine ise şüpheliler aracın içine doğru bir el ateş ettikten sonra çantayı alıp motosikletle kaçtı. Şüphelileri takibe başlayan Ukraynalı turist 300 metre sonra motosiklete çarptı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, M.O. ve E.B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede bir adet tabanca ve bir boş kovan ele geçirdi.Ukraynalı turist gözaltına alınırken, iki şahsın cenazesi ise morga kaldırıldı. Yapılan incelemede hayatını kaybeden şahısların gasp ettiği çantada 35 bin Euro olduğu öğrenildi.Öte yandan, 2 şüpheliye aracıyla çarparak ölümlerine neden olduğu için gözaltına alınan D. C. ile hayatını kaybeden gasp şüphelileriyle bağlantısı olduğu ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Alanya Adliyesi’ne sevk edildi.
# sağlık, tabanca

11 Kas 2023 - 11:44 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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