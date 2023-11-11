Nurhan Ör cinayetinde gelişme! Şüphelilerden 3'ü sınıf arkadaşı...
Gebze ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan iş insanının öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kartepe ilçesinde yaşayan halı fabrikası sahibi Nurhan Ör'den (56) 7 Kasım tarihinden itibaren haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Ör'ün kayıp ihbarından sonra polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı. Polis ekiplerinin araştırmaları neticesinde Nurhan Ör'ün otomobili Gebze'de kanlı ve terk edilmiş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Vahşice katledilmiş
Olaya ilişkin ortaya çıkan detaylar ise kan dondurdu. Şüphelilerden I.E.‘nin,lise yıllarından arkadaşı Nurhan Ör’ü İstanbul Sultanbeyli’de bulunan oto galeriye çağırdığı öğrenildi. Oto galeriye gelen Nurhan Ör, burada I.E., A.T. (56), C.A. (56), F.G (55), E.D. (33), B.T. (29) ve N.T. (61) isimli şahıslar tarafından darp edildi. Daha sora halıya sarılan Nurhan Ör, otomobilin bagajına konularak Kocaeli’nin Kartepe ilçesine getirildi. Ör'ün vücudu parçalara ayrılarak, asitle eritildi. Zanlılardan I.E., A.T. ve C.A.’nın lise yıllarından Nurhan Ör ile sınıf arkadaşı olduğu öğrenilirdi.
Cinayeti tasarlamış
I.E’nin cinayeti tasarladığı, öncesinde asit ve çevreyi temizlemek için malzeme aldığı bildirildi. Nurhan Ör ile I.E. arasında ticari ilişkiler bulunduğu, para meselesi sebebiyle cinayetin işlendiği belirtildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri bin saatlik kamera kaydını inceledi. İz süren polis ekiplerince olaya karıştığı tespit 8 zanlı emniyete getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 8 zanlı adliyeye sevk edildi. Öte yandan, Nurhan Ör'ün Sultanbeyli'ye geldiği, ardından halıya sarılmış vücudunun taşındığı otomobili ise İl Emniyet Müdürlüğünün önünde görüntülendi.
- Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.