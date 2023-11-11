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İş adamını vahşice katleden 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Kocaeli’de iş adamı Nurhan Ör'ü öldürdükten sonra cesedini asitle eriterek yok eden 7 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı
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Kartepe ilçesinde yaşayan halı fabrikası sahibi Nurhan Ör'den (56) 7 Kasım tarihinden itibaren haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Ör'ün kayıp ihbarından sonra polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı. Polis ekiplerinin araştırmaları neticesinde Nurhan Ör'ün otomobili Gebze'de kanlı ve terk edilmiş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Vahşice katledildi

Olaya ilişkin ortaya çıkan detaylar ise kan dondurdu. Şüphelilerden I.E.‘nin, lise yıllarından arkadaşı Nurhan Ör’ü İstanbul Sultanbeyli’de bulunan oto galeriye çağırdığı öğrenildi. Oto galeriye gelen Nurhan Ör, burada I.E. (55), A.T. (56), C.A. (56), F.G (55), E.D. (33), B.T. (29) ve N.T. (61) isimli şahıslar tarafından darp edildi. Daha sora halıya sarılan Nurhan Ör, otomobilin bagajına konularak Kocaeli’nin Kartepe ilçesine getirildi. Ör'ün vücudu parçalara ayrılarak asitle eritildi. Zanlılardan I.E., A.T. ve C.A.’nın lise yıllarından Nurhan Ör ile sınıf arkadaşı olduğu öğrenilirdi.

Cinayeti tasarlamış

I.E’nin cinayeti tasarladığı, öncesinde asit ve çevreyi temizlemek için malzeme aldığı bildirildi. Nurhan Ör ile I.E. arasında ticari ilişkiler bulunduğu, para meselesi sebebiyle cinayetin işlendiği belirtildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri bin saatlik kamera kaydını inceledi. İz süren polis ekiplerince olaya karıştığı tespit 7 zanlı emniyete getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 zanlı adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, Nurhan Ör'ün Sultanbeyli'ye geldiği, ardından halıya sarılmış vücudunun taşındığı otomobili ise İl Emniyet Müdürlüğünün önünde görüntülendi.

6 şüpheli tutuklandı

Olaya ilişkin ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edile şahıslardan N.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 6 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

# Nurhan Ör, Kartepe, halı

- Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Hakan - İnşallah günyüzü görmeden bu dünyadan göçüp giderlerr

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Kasım 21:29
01

Kartepe.oturan: - Kartepeluyiz imajımız zedelendi. Kötü bir tanıtım oldu.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Kasım 21:08

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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