Otoyolda can pazarı: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza, Anadolu Otoyolu Düzce ili Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Akif K. idaresindeki 06 KYT 42 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan ve bariyerlere çarpıp savrulan İhsan Süzer idaresindeki 60 AY 470 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil bariyerlere saplandı. Kaza sebebi ile yol kısmen trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler her iki araçta da sıkışan sürücü ve yolculara müdahalede bulundu. Sürücü İhsan Süzer'in hayatını kaybettiği belirlenirken, Fiat marka otomobilde bulunan Melisa S. yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kazada yaralanan Arif K., Bünyamin K., Hatice K., Sema K., Sultan S., Melisa S. ve Mert S. Düzce ve Hendek devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazadan dolayı tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.