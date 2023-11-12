Yağmur kazaya sebep oldu
Çayırova ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda panelvan ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Çayırova Mahallesi 5202. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeye çıkan S.K. idaresindeki 41 AIZ 698 plakalı Hyundai marka panelvan ile sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen Ford marka hafif ticari araç, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Savrulan araçlar park halindeki 41 P 4763 plakalı Mercedes marka minibüse çarparak durabildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan A.M. isimli yolcu, panelvan sürücüsü S.K. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
- Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.