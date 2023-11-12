Trafikte tartıştığı sürücüye tekme tokat saldırdı!
Gebze ilçesinde trafikte aracından inen sürücü, tartıştığı diğer sürücüye yumruk ve tekmeyle saldırdı. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.
Olay, Sultan Orhan Mahallesi İlyasbey Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte hafif ticari araç sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın devamında hafif ticari araçtan inen sürücü, otomobil sürücüsüne yumruk ve tekme attı. Bir vatandaş araya girerek, ticari araç sürücüsünü sakinleştirmeye çalıştı. O anlar ise vatandaş kamerasına yansıdı.
- Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.