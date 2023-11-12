Trafikte tartıştığı sürücüye tekme tokat saldırdı!

Olay, Sultan Orhan Mahallesi İlyasbey Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte hafif ticari araç sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın devamında hafif ticari araçtan inen sürücü, otomobil sürücüsüne yumruk ve tekme attı. Bir vatandaş araya girerek, ticari araç sürücüsünü sakinleştirmeye çalıştı. O anlar ise vatandaş kamerasına yansıdı.