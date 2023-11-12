İnsanlık Zinciri eyleminden Burger King'e saldırı

Serdar - Aptalca hareketler bunlar gerek yok protesto edeceksen gitmeyeceksin kır dök adamlar kapalı kaldığı günden zararlarııın tamamını kuruşu kuruşuna alıyor sigortadan her taşı kendine atıyorsun şeytan taşladığını sanarak kendinize atıyorsunuz ülkeyi idare edenler sadece söylem ile sizin gibi protesto edermiş gibi görünüyor ticari ilişkileri askeri ilişkileri kessinler görelim İncirlik üssünü kapatın görelim halk da cahil kendileri yaparmış gibi sözler ile gün geriyorlar