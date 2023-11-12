İnsanlık Zinciri eyleminden Burger King'e saldırı
İzmit'te organize edilen Filistin'e destek için İnsanlık Zinciri düzenlendi. Zincire katılan yüzlerce vatandaş İsrail'i lanetledi. Zincire katılan vatandaşlar Burger King'i yuhalarken taş ve şişe atılması üzerine vatandaşlar uyarılarla dağıldı
İzmit Yürüyüş Yolunun Fevziye Camii ile Eren Cami arasında Filistin'e destek amacıyla yüzlerce vatandaş insanlık zinciri oluşturdu. Gönüllü Kültür Teşekkürleri ve Milli Kuruluşlar Birliği tarafından gerçekleştirilen yürüyüşe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü katılım gösterdi.
BURGER KİNG'E TAŞ VE ŞİŞE ATTILAR
Zincir yürüyüş yolundaki Burger King önüne gelindiğinde ise vatandaşlar içerde yemek yiyenleri yuhalamaya başladı. Gruptan taş ve su şişeleri fırlatılması üzerine içeride müşteriler varken kepenklerini kapattı. Taş fırlatılması sonrası yapılan ısrarlı anonslar sonrası kalabalık restoran önünden dağıldı
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Muhabir Cihat Polat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Serdar - Aptalca hareketler bunlar gerek yok protesto edeceksen gitmeyeceksin kır dök adamlar kapalı kaldığı günden zararlarııın tamamını kuruşu kuruşuna alıyor sigortadan her taşı kendine atıyorsun şeytan taşladığını sanarak kendinize atıyorsunuz ülkeyi idare edenler sadece söylem ile sizin gibi protesto edermiş gibi görünüyor ticari ilişkileri askeri ilişkileri kessinler görelim İncirlik üssünü kapatın görelim halk da cahil kendileri yaparmış gibi sözler ile gün geriyorlar
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.