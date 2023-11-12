Filistin'e destek eyleminde Mc Donald's gerginliği! "Linç edin" diye bağırdılar

İzmit yürüyüş yolu Fevziye Camii mevkiinde bulunan McDonald's önünde toplanan bir grup İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle restorandan alışveriş yapan vatandaşlara tepki gösterdi. Grup içerideki bir adam ise vatandaşlara "şerefsizsiniz oğlum siz şerefsiz" diyerek küfretti.

KİM AÇTIRDI DİYE SORUNCA KAVGA ÇIKTI

Protesto sırasında yoldan geçen bir vatandaş restoranı göstererek "Kim açtırdıysa ona tepki gösterin" demesi üzerine şerefsiz diye bağıran adam vatandaşa saldırdı. Kavgaya diğer vatandaşların katılması üzerine polis vatandaşı bölgeden uzaklaştırmaya çalışılırken toplanan protestocular küfürler edip ''Gel lan buraya" diye bağırırken gruptan bir kişi linç edin diye çağrıda bulundu