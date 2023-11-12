Filistin'e destek eyleminde Mc Donald's gerginliği! "Linç edin" diye bağırdılar
MC Donalds'dan alışveriş yapan vatandaşlara tepki gösterirken bir adam vatandaşlara şerefsiz diyerek küfretti. Aynı vatandaş protestoculara tepki gösteren vatandaşla kavga etti.
İzmit yürüyüş yolu Fevziye Camii mevkiinde bulunan McDonald's önünde toplanan bir grup İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle restorandan alışveriş yapan vatandaşlara tepki gösterdi. Grup içerideki bir adam ise vatandaşlara "şerefsizsiniz oğlum siz şerefsiz" diyerek küfretti.
KİM AÇTIRDI DİYE SORUNCA KAVGA ÇIKTI
Protesto sırasında yoldan geçen bir vatandaş restoranı göstererek "Kim açtırdıysa ona tepki gösterin" demesi üzerine şerefsiz diye bağıran adam vatandaşa saldırdı. Kavgaya diğer vatandaşların katılması üzerine polis vatandaşı bölgeden uzaklaştırmaya çalışılırken toplanan protestocular küfürler edip ''Gel lan buraya" diye bağırırken gruptan bir kişi linç edin diye çağrıda bulundu
- Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Murat Usta - Mc Donalds'tan alışveriş yapanlara saldıranlar ülkede israili protesto ediyorum diye cocacola satışlarını iki katına çıkaranlardır.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.