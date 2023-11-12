Nikah salonunda taciz iddiası! Meydan dayağı atıldı
İzmit’te nikah salonuna giren bir şahıs kadınların eteklerinin fotoğrafını çektiği iddia edildi. Vatandaşlar şüpheli şahsa meydan dayağı attı.
İzmit Yunus Emre Kültür Merkezinde iki çiftin nikahı sırasında dışarıdan gelen ismi belirsiz 40 yaşlarında bir adamın davetli misafirlere sarkıntılık etmesi ve iddiaya göre genç kızların resimlerini çekmesi üzerine vatandaşlar şahsı linçleyerek darp etti. İki ailenin şahsa saldırması üzerine çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Vatandaşların bazıları polis ekiplerinin elinden şahsı zorla almaya çalıştığı görüldü. Meydan dayağı yiyen zanlı polis zoruyla olay yerinden alınarak emniyete götürüldü.
- Asayiş
Muhabir Dilara Polat
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.