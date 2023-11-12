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Nikah salonunda taciz iddiası! Meydan dayağı atıldı

İzmit’te nikah salonuna giren bir şahıs kadınların eteklerinin fotoğrafını çektiği iddia edildi. Vatandaşlar şüpheli şahsa meydan dayağı attı.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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İzmit Yunus Emre Kültür Merkezinde iki çiftin nikahı sırasında dışarıdan gelen ismi belirsiz 40 yaşlarında bir adamın davetli misafirlere sarkıntılık etmesi ve iddiaya göre genç kızların resimlerini çekmesi üzerine vatandaşlar şahsı linçleyerek darp etti. İki ailenin şahsa saldırması üzerine çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Vatandaşların bazıları polis ekiplerinin elinden şahsı zorla almaya çalıştığı görüldü. Meydan dayağı yiyen zanlı polis zoruyla olay yerinden alınarak emniyete götürüldü. 

- Asayiş

Muhabir  Dilara Polat

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