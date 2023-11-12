Ertuğrul Sağlam: "Hak ettiğimiz 3 puanı aldık"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam,

"Biz ne kadar topu ayağımızda tutup rakibe vermezsek o kadar rakipten topu kazanmama gibi oyun ortaya çıkıyor"

“Enteresan bir maç oldu. Özellikle geçtiğimiz hafta aldığımız değerli ve anlamlı 3 puandan sonra bugünkü karşılaşma bizim için birkaç final maçından biri gibi değerlendirdik. İlk devreyi aldık, buruşturup çöpe attık. Sezonun başından beri en kötü 45 dakikalık performans diyebiliriz. Bunun sebeplerini kısa geçmek istiyorum; karşımızda hakikaten iyi bir takım vardı. Hem kadro kalitesi ve zenginliği açısından 4-5 iyi takımından biri. Deplasman karnesinde baktığımızda tam bir deplasman takımı gibi görünüyor, oynuyor ve başarılı oluyorlar. Böyle bir takıma karşı ofansif olarak üretmek ve defansif olarak kalite ortaya koymak bizim için zor oldu. Oyuncu yapımıza baktığımızda öndeki 6’lı oyuncumuz top geldiğinde oynayabilen, top rakipteyken de zafiyet gösteren oyuncular. Genel anlamda böyle bir sıkıntımız var. Biz ne kadar topu ayağımızda tutup rakibe vermezsek o kadar rakipten topu kazanmama gibi oyun ortaya çıkıyor.

"Hak ettiğimiz 3 puanı aldık"

Bugün maalesef birçok topu çok kolay verdik. Çok basit pas hataları yaptık. Rakibimizin de işini kolaylaştırdık. Dönüşlerimiz çok yavaş oldu. Devrede bazı hamlelerimiz oldu ve ikinci yarıya iyi bir başlangıç oldu. Hem değişiklik, hem de oyuncularımızın mahcubiyeti 2. yarıda reaksiyon göstermelerine neden oldu. Kocaelispor gibi oynamaya başladık. Sonrasında topu elimize geçirdik ve pozisyonlar da bulmaya başladık. Golü bulduk. Golle beraber direkten dönen toplarımız, pozisyonlarımız, şutlarımız, kalecinin çıkardıkları var. Bu kadar ani reaksiyon gösterip çok kötü oyundan iyi oyuna geçebilmek de bizim adımıza olumlu bir şey. Kazanmamız gereken bir karşılaşmayı, 2 hafta önce Gençlerbirliği’ne son dakikalarda nasıl verdiysek bugün de futbol şansı bizden yana oldu ve bence ikinci yarıda ortaya koyduğumuz mücadele ve oyunun karşılığında hak ettiğimiz 3 puanı aldık" dedi.