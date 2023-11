EŞİNİ VE ÇOCUKLARINI ÖLDÜRDÜ: Sosyal medya hesabından intihar notu paylaşmış

Beyoğlu’nda cinnet getiren şahıs, tartıştığı eşini ve 3 çocuğunu başından vurduktan sonra kendini de vurmuştu.

Anne ve 3 küçük çocuk hayatını kaybederken, baba ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Özgür N.'ın ailesini öldürdükten sonra sosyal medya hesabında intihar edeceği bilgisini paylaştığı ortaya çıktı.

Özgür N., olaydan çok kısa süre önce 'X' hesabından yaptığı paylaşımda, "Böyle bir durumda ne denir? Nereden başlanır kelimelere bilmiyorum. Yaşadığım süre zarfında, duygusal olarak hayal kırıklığı yani insanın üzülüp kırılacağı ne kadar hissiyat varsa hepsinde defalarca öldüm. Fark edenler oldu, edemeyenler oldu. Herkesin canı sağ olsun. Gerçek ölümü ilk ve tek seferde yaşayacağım. Çocukken yakınlarımın, eş, dost, akraba ölümlerine çok üzülüyordum. Fakat yaşım ilerledikçe iyi ki ölüm var, yani bu yalan ve samimiyetsiz sahte hayattan ebedi kurtuluş var diye yaratana şükrettim. Bir düşünün bu hayatı, menfaat ve çıkarlara dayalı hesaplarla, planlarla, açgözlüce ebediyen yaşadığınızı, düşüncesi bile ürkütücü. Konuşurken hitabetim iyidir. Ama işi satırlara dökmekte pek başarılı değildim. Ama ekranı kaydırıp baktım da, son defa yapıyorum diye her halde aklıma gelenleri güzel yazdım diye düşünüyorum. Ne kadar yazsan da her zaman bir şeylerin eksik kalacağını bildiğim, yaşadığım sürece edebiyat yapmayı sevmediğimden bu kadar yeter. Bu kararı almamda tek bir sebep veya neden veyahut da tek bir kişi yok. Beni gerçekten sevenlerden son özrümü dileyerek ölmeye karar verdim. Bu kararımın ne maddiyatla ya da herhangi bir dünyevi sebeple ilgisi yok. Çok sıkıldım her şeyden. Anlamsız geliyor artık. Eninde sonunda öleceğim. Ha bugün ha yarın. Eşimi ve çocuklarımı da çok sevdiğim için onları da bu yalan dünyadan kurtarmak istiyorum. Sevdiklerimi ve beni sevenleri son kez üzeceğim" ifadelerini kullandı.