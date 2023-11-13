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Sokakta çıplak şekilde "Mehdiyim" diyerek koştu!

Sosyal medyada Kayseri'de çekildiği iddia edilen görüntülerde bir erkek “Ben Mehdi’yim” diye bağırarak çıplak bir şekilde sokakta dolaştı.

Kayseri'de kayda alındığı iddia edilen görüntülerde bir erkek çıplak şekilde sokağa çıktı.Şahıs, esnaf dükkanları arasında gezerek, "Ben mehdiyim, ben Allah'ın kulu ve elçisiyim. Bu size son çağrım." diye bağırdı.Mehdi olduğunu söyleyen adam, “Gelin Allah'ın yoluna. Benim size de ihtiyacım var. Benim engellemek isteyenler olacak. Ben Kayseri Yenice Mahallesi’ndenim. Ben Mehdi’yim. Ben Allah'ın kulu ve elçisiyim. Bu size son çağrımdır. Allah'ın rızası için Allah'a inanıyorsanız peygambere inanıyorsanız Kur'an'a inanıyorsanız düşün peşime gelin.” sözlerini sokaklarda bağırarak tekrarladı.

Kaynak: yeniçağ

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