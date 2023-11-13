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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Çayırova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Kaza, Çayırova ilçesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Yaya yaralanırken, çevredeki vatandaşlar yardımına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık, kaza, Çayırova

- Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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