Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Kaza, Çayırova ilçesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Yaya yaralanırken, çevredeki vatandaşlar yardımına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.