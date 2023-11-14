Kocaeli’de aynı mahallede ikinci kez istinat duvarı ve yol çöktü
İzmit ilçesinde yağmur sebebiyle yumuşayan toprağın kayması neticesinde istinat duvarı ve yolun bir kısmı çöktü. Dün de aynı mahallede benzer olay olduğu belirtildi.
Olay, İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi Başaran Caddesi Gönenç Sokak'ta inşaat yapılan bölgede meydana geldi. Yağmur sebebiyle yumuşayan toprağın kayması neticesinde istinat duvarı ve yolun bir kısmı çöktü. Gürültüyü duyan vatandaşlar korkuyla dışarıya çıktı. Çökmenin meydana geldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına bölgeyi şeritle kapatarak ulaşıma kapattı.
Dün de aynı mahallede benzer durum yaşanırken ekipler olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
- Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.