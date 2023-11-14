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41 AKP plakalı araç sosyal medya gündeminde: Bisiklet süren kadını takip edip mastürbasyon yaptı!

Bisiklet sporcusu bir kadına seyir halindeyken cinsel taciz ettiği iddia edilen ve mastürbasyon yapan sürücü görüntülendi

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Tacize uğrayan kadın;“Sabah bisikletimle Anadolu yakası sahil yolunda antrenmana çıkmıştım. Bostancı-Kartal istikametinde sağ şeritte ilerlerken saat 07:38'de videodaki "41 AKP 6**" plakalı aracın beni takip ettiğini fark ettim. Araç özellikle önüme geçip beni yavaşlattı. 4-5 km boyunca benim önümde kaldı ve onu geçmeyeyim diye direksiyonunu ara ara sağa sola kırıyordu ve sağdaki park için ayrılmış ceplere girip yavaşlıyordu. Bu sırada aracın dikiz aynasından suratındaki ifadeyi görebiliyordum. Ne yaptığını henüz anlamamıştım. O sırada Kartal'da ışıklara takıldı ve telefonumu çıkarıp yan camdan ne yaptığını kaydetmek istedim. Masturbasyon yaptığını görünce şok oldum ve çok korktum. Benim onu kaydettiğimi gördükten sonra takibi bıraktı ve hızla uzaklaştı." dedi.
# Araç, AKP

- Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
02

Kocaeli Sporlu - Akılları bacak arası pudra şekeri hırsızlık

Din sömürüsü.

Bunları sallandıracaksın.

Sokakta insanlar gezemez oldu.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 14 Kasım 15:37
01

Yaratık! - Şaştık mı? Var oluş sebepleri bu ya, hala ehlileşmemişler. Çalışan tek azalarıyla hayata tutunmaya çalışıyorlar.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 14 Kasım 15:12
03

Vatandaş - @Yaratık! 01 nolu yoruma cevabı: ilginç demekki benim kayınço gizli akpli aslında chp kollarında ama arabası akp plakalı

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 14 Kasım 15:40
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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