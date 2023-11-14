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93 yaşındaki Emine Nine eline silah aldı, İsrail'e kafa tuttu

Rize Ardeşen'de yaşayan ve yaşının 93 olduğu belirtilen Emine nine, Gazze'de yaşanan çatışmalarla ilgili olarak İsrail'e tepki gösterdi. “Çocukları kıran, öldüren İsrail Allah senin canını alsın" diyerek havaya ateş açtı.

Gazze'de yaşanan çatışmalar sürerken birçok sivil de zarar gördü. Durumu protesto eden Rizeli Emine Nine çok konuşulacak bir şey yaptı.93 yaşındaki Emine Nine  İsrail için “Çocukları kıran, öldüren İsrail Allah senin canını alsın. İsrail Allah seni yok etsin” diyerek elindeki silahla havaya ateş etti.O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: odatv
# İsrail, Gazze, oldu, protesto, gündem

- Yaşam

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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