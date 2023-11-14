93 yaşındaki Emine Nine eline silah aldı, İsrail'e kafa tuttu

Gazze'de yaşanan çatışmalar sürerken birçok sivil de zarar gördü. Durumu protesto eden Rizeli Emine Nine çok konuşulacak bir şey yaptı.93 yaşındaki Emine Nine İsrail için “Çocukları kıran, öldüren İsrail Allah senin canını alsın. İsrail Allah seni yok etsin” diyerek elindeki silahla havaya ateş etti.O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: odatv