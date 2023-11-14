Gergerlioğlu mecliste Bahçeli'ye yüklendi kavga çıktı!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin AYM'ye yönelik sert eleştirileri Genel Kurul'da kavgaya neden oldu. Hedep'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Bahçeli için “AYM'den hak ihlali almış bana ve bazı eski siyasetçilerimize ‘terörist' diyerek hakaret ve iftira etmiştir, misliyle Bahçeli'ye iade ediyorum” dedi.

GERGERLİOĞLU BAHÇELİ’YE TEPKİ GÖSTERDİ

TBMM Genel Kurulu’nda HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergelioğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli’nin “Leyla Güven, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Figen Yüksekdağ, Can Dündar başta olmak üzere PKK’lı ve FETÖ’cülere hak ihlali kararıyla can simidi uzatan Anayasa Mahkemesi’dir. Dağda, ovada, sınır içinde, sınır ötesinde başını ezdiğimiz hainlerin sırtını sıvazlayan Anayasa Mahkemesi’dir.” sözlerine tepki gösterdi.

TÜRKÇE ÖĞREN DE GEL

Gergerlioğlu, soyadını doğru telaffuz edemeyen Devlet Bahçeli’ye “Haddini bileceksin Bahçeli, Anayasayı AYM’yi tanıyacak, yerine oturacaksın. Sen önce Sinan Ateş’in katilinin neden Olcay Kılavuz’un evinde çıktığını söyle. Soyadımı bile doğru telaffuz edemeyen Bahçeli, Türkçe öğren de gel” dedi. Gergerlioğlu’nun bu konuşması sonrasında MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Gergerlioğlu’na “Ağzını topla, adi herif. Genel Kurulu’nda adabına uygun olmayan konuşmalar yapıyorsun, haddini bil” şeklinde cevap verdi. Mecliste bu anlarda gerginlik yaşandı.