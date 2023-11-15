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Halk otobüsünde tebessüm ettiren görüntüler! Bir anda bindi, dakikalarca yolculuk yaptı

Gebze ilçesinde durakta duran halk otobüsüne köpek bindi. Köpeğin tebessüm ettiren yolculuğu güvenlik kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
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Edinilen bilgiye göre, Ayhan Kökten (52) idaresindeki 502 numaralı Gebze -Şifa hattında çalışan 41 J 4083 plakalı halk otobüsü, yolcu almak için Hacı Halil Mahallesi Hükümet Caddesindeki durağa yanaştı. Kapısı açılan otobüse yolcularla birlikte bir köpek bindi. Sevimli köpek bir süre otobüs içinde dolaştıktan sonra yere oturdu. Köpeğin zararsız olduğunu anlayan vatandaşlar ise kısa sürede duruma alıştı. Yaklaşık 4 kilometre boyunca yolculuk yapan sevimli köpek, Darıca ilçesi İstasyon Caddesindeki durakta indi. Sevimli köpeğin tebessüm ettiren yolculuğu araç içi güvenlik kamerasına da yansıdı.Bir gün önce aynı durakta köpeğe poğaça verdiğini söyleyen şoför, "İmam hatip durağında otobüsün kapısını açtım, bir kişi bindi, ikinci kişi de patilerini koydu. 'Geç arabaya' dedim. Geçti. Bir tur attı arabanın içinde. İnecek sandım arka kapıyı açtı ama inmedi, yattı. Onu aldım Marmaray'a kadar götürdüm. Seyahat ettik. Amacım onu buraya getirip, bakmaktı. Yolcuların tepkileri de çok güzeldi. Korkan ve rahatsız olan olmadı" dedi.

# Darıca, Araç

- Hayatın İçinden

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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