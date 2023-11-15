- G:

Alacak verecek kavgası meydan muharebesine dönüştü!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı bildirilen kavgada sopalar ve bıçaklar konuştu. Tarafların birbirlerine acımasızca saldırdığı olaylarda 1 kişi karnına aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanırken, 2 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanan 6 kişiden 3’ü tutuklanırken, 3’ü adli kontrolle serbest kaldı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, Aşağı Hisar Mahallesi 4588 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K., kardeşi İ.K. ve arkadaşları N.K. sokak üzerinde aralarında alacak-verecek meselesi olduğu belirtilen Y.O., oğlu Y.O., kardeşleri L.O., T.O., B.O. ve babası A.O. ile kavgaya tutuştu. Bir grup ellerindeki sopalarla saldırırken, diğer grubun ellerinde ise bıçaklar olduğu görüldü. İki grubun birbirlerine acımasızca saldırdığı kavgada, İ.K. karnından ağır şekilde yaralanırken, kaçmaya çalışan H.K. sırtından, N.K. ise bacağından yaralandı.

Vatandaşlar, ellerindeki bezle karnına bastırmak suretiyle kan kaybını önlemeye çalıştı

Karnından ağır yaralanan İ.K.’nin yardımına olay yerinin yakınında bulunan kahvehanedeki vatandaşlar koştu. Vatandaşlar, ellerindeki bez ile İ.K.’nin karnına bastırmak suretiyle kan kaybını önlemeye çalıştı. Olay yerinden kaçan diğer yaralılar da yakın sokaklarda bulunarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

6 kişiden 3’ü tutuklanırken, 3’ü adli kontrolle serbest kaldı

Olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Olaya karıştıkları belirlenen Y.O., Y.O., L.O., T.O., B.O. ve A.O. isimli şahıslar, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.O., T.O. ve L.O. tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer taraftan yaralanan 3 kişinin tedavisinin sürdüğü, durumu ağır olan İ.K.’nin de hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Kavga anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

# sağlık

- Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.867.955 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
DERİNCE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLANI mask
DERİNCE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLANI
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAK mask
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAK
BAŞİSKELE BELEDİYESİ ALA MEKAN OYUN VE SPOR SALONU YAPIM İŞİ İLANI mask
BAŞİSKELE BELEDİYESİ ALA MEKAN OYUN VE SPOR SALONU YAPIM İŞİ İLANI
BETON YAPI ELEMANLARI SATIN ALINACAK mask
BETON YAPI ELEMANLARI SATIN ALINACAK
Alacak verecek kavgası meydan muharebesine dönüştü! mask
Alacak verecek kavgası meydan muharebesine dönüştü!
Halk otobüsünde tebessüm ettiren görüntüler! Bir anda bindi, dakikalarca yolculuk yaptı mask
Halk otobüsünde tebessüm ettiren görüntüler! Bir anda bindi, dakikalarca yolculuk yaptı
Gergerlioğlu mecliste Bahçeli'ye yüklendi kavga çıktı! mask
Gergerlioğlu mecliste Bahçeli'ye yüklendi kavga çıktı!
93 yaşındaki Emine Nine eline silah aldı, İsrail'e kafa tuttu mask
93 yaşındaki Emine Nine eline silah aldı, İsrail'e kafa tuttu
41 plakalı araç sosyal medya gündeminde: Bisiklet süren kadını takip edip mastürbasyon yaptı! mask
41 plakalı araç sosyal medya gündeminde: Bisiklet süren kadını takip edip mastürbasyon yaptı!
İstinat duvarı çökmüştü, hasarın boyutu ortaya çıktı mask
İstinat duvarı çökmüştü, hasarın boyutu ortaya çıktı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL