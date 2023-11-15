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İş yerinde motosikletli saldırgan tarafından vuruldu!

Kartepe ilçesinde O.E., çalıştığığı keresteciye motosikletle gelen şüpheli tarafından tabancayla vuruldu. Yaralanan O.E. hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı
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Olay, saat 15.30 sıralarında Kartepe ilçesi İbrikdere Mahallesi'nde meydana geldi. Keresteciye motosikletle gelen kimliği belirsiz bir kişi, burada çalışan O.E.'ye tabanca ile ateş etti. Sağ bacağından vurulan O.E. kanlar içerisinde kalırken, şüpheli geldiği motosikletle uzaklaştı. O.E., iş yerinin yanındaki akaryakıt istasyonuna giderek, çalışanlardan yardım istedi. İhbarla bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan O.E., ambulans ile Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 
# sağlık, Kartepe

- Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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