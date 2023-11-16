- G:

Kocaeli'deki trafik kazasında 13 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile ticari taksinin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Kaza, Gebze Kuzey Marmara Otoyolu geçişi Ankara istikameti Liman Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yol ayrımına giren A.Y. idaresindeki 34 LIU 113 plakalı işçi servis minibüsü ile H.E. hakimiyetindeki 62 T 0045 plakalı ticari taksi çarpıştı. Kazanın şiddetiyle araçlar savrulurken, minibüsteki 9 işçi ile taksideki 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle Dilovası OSB yol ayrımında trafik yoğunluğu yaşandı. Jandarma ekiplerince kontrollü geçişlerin sağlandığı yolda kazalı araçların kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
# Dilovası, Ankara, sağlık, kaza

- Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.852.274 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI mask
T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
KOCAELİ 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2024 YILI PERSONEL SERVİSİ HİZMETİ ALIM İŞİ mask
KOCAELİ 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2024 YILI PERSONEL SERVİSİ HİZMETİ ALIM İŞİ
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR mask
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
DERİNCE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLANI mask
DERİNCE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLANI
Kocaeli'deki trafik kazasında 13 kişi yaralandı mask
Kocaeli'deki trafik kazasında 13 kişi yaralandı
Dükkanı açan kadın dehşeti yaşadı: Köpekler işte böyle saldırdı mask
Dükkanı açan kadın dehşeti yaşadı: Köpekler işte böyle saldırdı
Tanju Özcan’dan CHP’ye dönüş sinyali mask
Tanju Özcan’dan CHP’ye dönüş sinyali
İş yerinde motosikletli saldırgan tarafından vuruldu! mask
İş yerinde motosikletli saldırgan tarafından vuruldu!
Alacak verecek kavgası meydan muharebesine dönüştü! mask
Alacak verecek kavgası meydan muharebesine dönüştü!
Halk otobüsünde tebessüm ettiren görüntüler! Bir anda bindi, dakikalarca yolculuk yaptı mask
Halk otobüsünde tebessüm ettiren görüntüler! Bir anda bindi, dakikalarca yolculuk yaptı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL