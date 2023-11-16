Kocaeli'deki trafik kazasında 13 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile ticari taksinin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.
Kaza, Gebze Kuzey Marmara Otoyolu geçişi Ankara istikameti Liman Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yol ayrımına giren A.Y. idaresindeki 34 LIU 113 plakalı işçi servis minibüsü ile H.E. hakimiyetindeki 62 T 0045 plakalı ticari taksi çarpıştı. Kazanın şiddetiyle araçlar savrulurken, minibüsteki 9 işçi ile taksideki 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle Dilovası OSB yol ayrımında trafik yoğunluğu yaşandı. Jandarma ekiplerince kontrollü geçişlerin sağlandığı yolda kazalı araçların kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.