ÇYDD’den THM ve Kadın Ritim Grubu Konseri

Yoğun katılımın yaşandığı Konser programında konuşan ÇYDD Kocaeli Şubesi Bşk. Meral DÖNMEZ verdikleri Konser ile Kocaeli’de bir ilki başarmanın heyecanını yaşadıklarını, imza attıkları somut projelerle toplumda farkındalık yarattıklarını paylaştı. Bizler Cumhuriyetimizin bize verdiği güce dayanarak Atatürk’ün yolunda Prof. Dr.Türkan Saylan’ın ışığında sevgimizle, samimiyetimizle, umutla ve heyecanla yorulmadan yolumuza devam ediyoruz.

Prof. Dr. Türkan Saylan toplumda aydınlanma ve çağdaşlaşma ideali yarattı. Bu ideal, yetiştirdiği gençleri ve mezunları ile bir ekole dönüştü.

34 Yıl önce Laiklik adına, Bilim adına Atatürk Devrimlerini ve İlkelerini korumak adına Atatürk Cumhuriyeti için yola çıkanları tekrar minnet, özlem ve saygıyla anıyor bu yolda yürüyen bıkmadan , usanmadan özveri ve samimiyetle çalışan tüm yol arkadaşlarıma selam olsun.

Yaşasın Laik ve Demokratik Türkiye Cumhuriyeti diyerek sözlerini tamamladı.

Bu yıl kurulan Kadın Ritim Gurubu hakkında,

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Üye ve gönüllülerinden oluşan 15 Kadın Av. Hayal SARIPINAR ŞAHİN eğitmenliğinde Nisan Ayı sonunda bir araya gelmişlerdir. Temel Saz Bendir ile usul çalışmaya başlayan Ritim Gurubumuz, Bendire ek olarak Erbane, Kahon, Davul, kendileri tarafından yapılan marakaslar, Chimes, Def, Kastanyet ve Yağmur Ağacı kullanarak çalışmalara devam etmiş ve ilk mini dinletilerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin Cumhuriyet balosunda sunmuşlardır. Çiçeği burnunda gurubumuz 12 Kasım 2023 tarihinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Türk Halk Müziği Korosunun Konseri öncesinde Atatürk’ün çok sevdiği Manastırın Ortasında , barış ve sevdaya dair söylenmiş Eftelya ve Balkanlardan Ederlezi ( Jıdırellez ) şarkısı ile 1. Dünya Savaşından başlayarak Kurtuluş Savaşı, Atatürk ve Devrimleri, Cumhuriyet’e dair içinde Şiir, Türkü, Ritim ve Dans olan Tiyatral bir gösteri sundular.