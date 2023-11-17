GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ YAVAŞER İLE IĞDIRLI GAZETECİ MANŞET OLMUŞ
Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Iğdır’da görev yaptığı günden beri, gerek yapılan ihalelerin usulleri konusunda, gerekse hatalar dolayısıyla iddialarla boğuşan ve gündemden düşmek bilmiyor. Son olarak spor taraftarları konusunda da ismi açık biçimde deşifre olunan müdür Yavaşer rahatsız olmuş ki, Vasıfsız bir gazeteye ulaşarak basın açıklaması yapmak istemiş.
GAZETE YETKİLİSİNE ULAŞILMIŞ, OLAY DOĞRULANMIŞ
Sosyal medyada bana gelen ihbar yazısı şöyle:
“Madem ki müdür Yavaşer kendini basın arenasında sergilemek istiyor ya da rahatsızlığını duyurmak istiyor. E o zaman, biz de müdür Yavaşer'e yardımcı olalım. Buyurun Müdür Yavaşer'in Basın videosu. Yardımcı Olalım olmasına da, Müdür Yavaşer'in basın açıklama yetkisi var mı? Videoyu dinledim ve Müdür Yavaşer'e sormak istiyorum.
1) Basın açıklaması yapmak için Vali’den izin aldınız mı? İstediğiniz zaman basın açıklaması yapma lüksünüz var mı?..
Eğer izin almadıysanız idari yaptırımı hakkında bilginiz var mı? Eğer valilik bilgisi dışında ise açıkçası yaptırımı da merak ediyorum.
2) "Basın demeci" diye demeç verdiğiniz şahıs Yurt-Kur da taşeron işçisi (temizlik görevlisi) olarak çalışan, yani sizin amiri olduğunuz Turan Albay değil mi?..
3) Basın personeli Turan Albay’ın gazetecilik sıfatı nedir?..
- Gündem
Muhabir Hakan Yağcıoğlu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.