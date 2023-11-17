Ormanın içindeki havuza düşen yavru ayı böyle kurtarıldı
Başiskele ilçesinde ormanlık alandaki havuza düşen yavru ayı için ekipler adeta seferber oldu. Yavru ayının annesinin havuzun yakınlarında bulunması dolayısıyla güvenlik önlemleri de alınarak, yavru ayı kurtarıldı. O anlar havadan da görüntülendi.
Olay, Servetiye Karşı mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yavru ayı 2 metre derinliğindeki havuza düştü. Havuzdan çıkamayan ayının bağırışını duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, Doğal Koruma Milli Parklar ile Ormanya Doğal Yaşam Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde yaralanmadığı tespit edilen yavru ayının havuzdan kurtarılması için tahta merdiven yapıldı. Yavru ayının annesinin de havuzun yakınlarında bulunması dolayısıyla güvenlik önlemleri alındı. Ormanın içine giren ekipler bir süre ilerledikten sonra havuza merdiveni indirdi. Ekipler hızlıca uzaklaşırken, yavru ayı merdivene tırmanarak havuzdan çıktı. O anlar dron ile görüntülendi.
"Yavru ayı beni kurtarın diye gözümüzün içine bakıyordu"
Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nın Sorumlu Veteriner Hekimi Muhammet Nalkıran, "Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri bizleri aradı. Samanlı Dağlarında havuza düşmüş bir yavru ayı vakası olduğunu bildirdi. Hemen bölgeye intikal ettik, Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri buradaydı, onlara katılım sağladık. Jandarma ekipleri de bizlerin güvenliğini sağladı çünkü bölgede aynı zamdan havuza düşmüş yavru ayının annesi de vardı. Bu anne bizim için bir tehdit unsuruydu. Ne kadar yavruyu kurtarmak istesek de bizlerin de burada can güvenliği söz konusu. Dron ile bölgenin iyice araştırılmasını sağladık. Yapacağımız operasyonun şeklini belirledik. Sonrasında havuzu düşmüş aynının sağlık kontrolünü sağladık, herhangi bir problem olmadığını düşündürdüğümüz anda ayıyı kurtarıp doğaya salınmasını sağladık. Havuz 2 metre kadar derinliğinde, gayet geniş bir havuzdu. Ormanın içerisinde böyle bir havuzun olması aklımıza soru işareti getirdi, belediye ekipleri bunun araştırılmasını yapılacağını bize bildirdiler. Sağlığında herhangi bir sorun olmadığını düşündüğümüz zaman merdiveni koyduk zaten yavru ayı beni kurtarın diye gözümüzün içine bakıyordu. Merdiveni koyar koymaz tırmanarak ormanın içine annesinin ve kardeşinin yanına koşarak uzaklaştı" dedi.
- Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.